شاهد.. رجال الأمن بينبع يتابعون تنفيذ قرار منع التجوُّل الكلي

إنفاذًا لتوجيه القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

يواصل رجال الأمن بمختلف القطاعات بمحافظة ينبع جهودهم الأمنية من خلال انتشارهم في الشوارع والميادين ومختلف المواقع؛ وذلك لتنفيذ توجيه القيادة الرشيدة بمنع التجوُّل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، وثّقت محافظة ينبع صورًا لرجال الأمن في الميدان والشوارع بالمحافظة، ومدينة ينبع الصناعية، من جميع القطاعات العسكرية، وهم يؤدون عملهم الميداني في نقاط التفتيش لتنفيذ قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في وقت الإفطار خلال شهر رمضان.

ويقف رجال الأمن في نقاط التفتيش لحظة رفع أذان المغرب، ويبلون ريقهم بالماء البارد وهم يتابعون تنفيذ التعليمات لقرار منع التجول في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية حفاظًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن الجهات الأمنية بدأت عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق إعلانه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن السعودية ومناطقها كافة، الذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية، الموافق 27 مايو 2020م.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أكد اليوم ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقًا للائحة الحد من التجمعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.