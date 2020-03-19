أنظمة دفاعية ذاتية.. هكذا تكافح المناعة فيروس "كورونا"

اختراق علمي حقيقي قد يساعد في تطوير اللقاح المنتظر

لا يزال الأطباء والباحثون يراهنون على قدرة الجسد البشري على التصدي لمرض "كورونا" القاتل، عن طريق جهاز المناعة الذاتي لدى الإنسان، مع تأخر ظهور علاج ناجح أو لقاح واقٍ ضد الفيروس المستجد.

وتوصلت دراسة أسترالية إلى الطريقة التي يعمل بها جهاز المناعة ضد "كورونا"، وخلصت أن الجهاز قادر على القضاء على الفيروس بالطريقة ذاتها التي يعمل بها لصد الإنفلونزا العادية.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، تمكّن الباحثون في معهد بيتر دوهرتي للأمراض والمناعة في ملبورن، من تحديد أنواع معينة من خلايا المناعة، قادرة على مكافحة فيروس "كورونا".

وتوصل الباحثون إلى اكتشاف الخلايا من خلال معالجة مريضة قدمت من ووهان الصينية إلى أستراليا، وكانت مصابة بالفيروس إصابة خفيفة إلى معتدلة.

ولاحظ الباحثون ظهور خلايا مناعية معينة في دمها، قبل تماثلها للشفاء بثلاثة أيام.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذا النوع من الخلايا، يظهر أيضاً عند المصابين بالإنفلونزا وفي نفس مرحلة المرض، مما يؤكد أن المصابين بفيروس "كورونا"، ممن لا يعانون أعراضاً حادة، يتماثلون للشفاء بالطريقة نفسها التي يتماثل بها المصابون بالإنفلونزا العادية.

وبحسب خبراء فإن اكتشاف نوعية خلايا المناعة التي تظهر بعد الإصابة بفيروس "كورونا"، قد يساعد في تطوير لقاح ضده، وفي التعرف على مراحل تطور الفيروس، وهو اكتشاف وصفه خبراء بأنه اختراق علمي حقيقي.

وتتسابق كبرى شركات الأدوية حول العالم لصنع عقار قادر على قهر فيروس "كورونا"، الذي قضى على نحو 9 آلاف شخص، وأصاب أكثر من 220 ألفاً في أكثر من 120 دولة.

ويجري حالياً تطوير واختبار نحو 50 عقاراً؛ لمواجهة الفيروس الذي يعرف أيضا باسم "كوفيد 19".

وتقول منظمة الصحة العالمية، إنها لم تقر حتى الآن أي علاج مثبت لمواجهة الفيروس، كما أنه لا يوجد أي لقاح للوقاية منه.