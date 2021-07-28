شركة LogiPoint تحصل على جائزة المنصة اللوجستية لعام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط

لتقديمها حلولاً رائدة وفريدة في مجالات عدة

حصلت شركة LogiPoint أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة على جائزة المنصة اللوجستية لعام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز "أبطال الجائحة"، وهو حفل نظمته شركة النقل والخدمات اللوجستية للشرق الأوسط للنشر في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتم توزيع جوائز وتكريم الفائزين ضمن الحفل "للتميز والبطولة والإبداع والتضحية" من فئات مختلفة، خلال واحدة من أصعب السنوات في ذاكرتنا".

ويأتي فوز شركة LogiPoint لهذه الجائزة من خلال تقديم حلول رائدة وفريدة من نوعها كإنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لمناولة بضائع التجارة الإلكترونية، وإطلاق ممرات عبور تربط بين منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأخرى تربطها بالمطارات السعودية؛ بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ. إن هذا الاستعداد للتطور المستمر وفقًا لاحتياجات السوق، هو ما يساعد شركة LogiPoint على البقاء وفية وملتزمة لطموحاتها في أن تكون المنصة اللوجستية الرائد في المنطقة.

و‏LogiPoint هي منصة لوجستية حائزة على جوائز عالمية، مقرها جدة، وتُعد أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة.

وأكد فاروق الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint، على مهمة الشركة والتي تتمثل في تمكين الخدمات اللوجستية وتسهيل عملية التجارة وتطوير النمو الاقتصادي؛ بهدف جذب الاستثمارات الدولية إلى المملكة العربية السعودية.

وفي حديثه عن الفوز بالجائزة، قال: "يسعدنا الفوز بهذه الجائزة وتصنيفنا كأحد الابطال والمؤثرين خلال فترة الجائحة، إن طموحنا المعلن هو أن نكون منصة لوجستية رائدة في المنطقة، وبالتالي فإن حصولنا على هذه الجائزة يؤكد ويعزز مكانتنا بين منافسينا في المنطقة، ويتوافق مسار شركة LogiPoint تمامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مما يجعلنا ركيزة لتطوير البنية التحتية اللوجستية للمملكة ".

وتستفيد LogiPoint من بنيتها التحتية اللوجستية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة عبر فريق من المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية والمؤهلين بشكل احترافي.

وتعمل الشركة كمنصة لوجستية للاستيراد والتصدير للتجار والمصنعين في المملكة العربية السعودية، بينما تستخدم أكبر الشركات العالمية منطقة LogiPoint كمنصة لوجستية لتوزيع البضائع داخل السوق المحلي والأسواق المحيطة على ساحل البحر الأحمر.