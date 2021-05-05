"منصور" يحصد الماجستير في التربية من جامعة جازان

حصل منصور محمد يحيى جماح حمدي، على درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس، من جامعة جازان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالته "استخدام استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاهيم الحاسوبية لدى طلاب الصف الأول المتوسط" والتي ناقشها مناقشة علنية.

وكانت لجنة المناقشة، قد شملت كلًّا من د: هاني محمد المالحي مشرفًا ومقررًا، د.عيسى دخيل الرحيلي مناقشًا، د.بدرية ضيف الله الزهراني مناقشًا.