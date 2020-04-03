شاهد من مكة.. محلات الغاز تطبّق قرار تطهير وتعقيم الأنابيب

في خطوة احترازية للحد من انتشار "كورونا" وتطبيقًا للتوجيهات

شرعت محلات بيع الغاز في تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بأعلاها؛ وذلك التزامًا بالتوجيهات الصادرة.

ووقفت "سبق" على عدد من المحلات في مخطط الشرائع التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.

وتأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.