"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار

الميليشيا الإرهابية حاولت تنفيذهما صباح اليوم

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:17 PM

الميليشيا الإرهابية حاولت تنفيذهما صباح اليوم

"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار

محمد المواسي

جازان

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أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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