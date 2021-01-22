"التحالف": إحباط عمليتيْن إرهابيتيْن لـ"الحوثي" .. تدمير زورق وطائرة مفخخة دون طيار

الميليشيا الإرهابية حاولت تنفيذهما صباح اليوم

أحبطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما، صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد تمّ تدمير زورق مُفخّخ في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخّخة كانت تستهدف المملكة.