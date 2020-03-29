





1

إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي

تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات

سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.