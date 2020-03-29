تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات

إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي

سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.

فيروس كورونا الجديد تونس

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 01:27 AM

إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي

تونس .. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 278 حالة و8 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس اليوم، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 278 حالة إضافة إلى 8 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم بأن هذه الإصابات سجلت إثر إجراء 724 تحليلاً مخبريًا، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 18 ألفًا و 162 شخصًا للحجر الصحي الذاتي.

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فيروس كورونا الجديد تونس

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