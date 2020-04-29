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عمرها 101 عام من أصول إيطالية وتعيش في دارٍ للمسنّين

تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".. أمريكية تهزم كورونا والسرطان والإنفلونزا الإسبانية

تعافت مسنة عمرها 101 عام من فيروس كورونا الجديد الذي حصد أرواح الآلاف في مدينتها نيويورك.



وتمكنت أنجلينا فريدمان من الشفاء تمامًا، وهي التي تجاوزت قبل ذلك جائحة الأنفلونزا الإسبانية، ثم مرض السرطان بعده.



وبحسب موقع 24 الإماراتي أصيبت فريدمان، التي تعيش في دار للمسنين، بكورونا في مارس الماضي، لكنها تعافت منه؛ حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست، الثلاثاء.



ويشكل كبار السن الفئة الأضعف في مواجهة الفيروس، وتوفي آلاف المسنين في البلاد خاصةً في دور رعايتهم، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.



وأكدت أسرة فريدمان أن أنجلينا، وهي من أصول إيطالية، هزمت فيروس كورونا، وقبله السرطان، وكذلك الأنفلونزا الإسبانية؛ لأنها امرأة تملك "حمضًا نوويًّا خارقًا".

