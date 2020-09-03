"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، تسجيل 833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 318319 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1454 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 293964 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3982 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 20373 والحالات الحرجة 1495 حالة.