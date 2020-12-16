90 عاماً على الأمر الملكي بتسمية وزارة الخارجية.. تعرَّف على أول وزرائها

تغريدة نشرتها الدارة على حسابها الرسمي تحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم"

احتفت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، بمرور 90 عاماً على صدور الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى #وزارة_الخارجية، على أن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

ونشرت الدارة تغريدة بحسابها الرسمي على تويتر تحت عنوان في مثل هذا اليوم، 16 ديسمبر 1930 الموافق 26 / 7 / 1349هـ، نقلا عن العدد 315 لصحيفة "أم القرى" حول صدور أمر ملكي بتسمية وزارة الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزيراً لها.

دارة الملك عبدالعزيز

5

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 10:25 AM

تغريدة نشرتها الدارة على حسابها الرسمي تحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم"

90 عاماً على الأمر الملكي بتسمية وزارة الخارجية.. تعرَّف على أول وزرائها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 8,060

احتفت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، بمرور 90 عاماً على صدور الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى #وزارة_الخارجية، على أن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

ونشرت الدارة تغريدة بحسابها الرسمي على تويتر تحت عنوان في مثل هذا اليوم، 16 ديسمبر 1930 الموافق 26 / 7 / 1349هـ، نقلا عن العدد 315 لصحيفة "أم القرى" حول صدور أمر ملكي بتسمية وزارة الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز وزيراً لها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

دارة الملك عبدالعزيز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020