مطالبه ألمانية بحضور الجماهير .. خلال مباريات يورو 2020

المنتخب يواجه فرنسا والبرتغال

طالب نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم روبرت كوخ مجلس مدينة ميونيخ وحكومة ولاية بافاريا بإجازة "مفاهيم قابلة للتطبيق" من أجل "السماح بحضور الجماهير ولو بشكل جزئي على أدنى تقدير" خلال مباريات يورو 2020 التي تستضيفها ميونيخ.

وقال كوخ: "أساند قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بالحرص على إقامة مباريات يورو 2020 في حضور الجماهير، بالتأكيد وضعية جائحة كورونا مختلفة تمامًا في كل دولة وقرارات جميع الحكومات ينبغي احترامها".

وتابع: "في ألمانيا علينا أن نحترم حقيقة أن وتيرة التطعيم في دول أخرى أسرع بكثير، وتطوير وتنفيذ إقامة المباريات في حضور الجماهير أكثر تقدمًا، لهذا السبب أناشد المنظمين في مدينة ميونيخ وحكومة ولاية بافاريا ببذل كل الجهود الممكنة لإجازة مفاهيم قابلة للتطبيق من أجل السماح بحضور الجماهير ولو بشكل جزئي على أدنى تقدير خلال مباريات يورو 2020 التي تستضيفها ميونيخ".

ويتحتم على المدن الـ12 المستضيفة لمنافسات يورو 2020 تقديم خططها فيما يتعلق باستضافة المباريات إلى يويفا بحلول، الأربعاء.

وألمح ألكسندر سفيرين رئيس يويفا في وقت سابق إلى أن المدن التي بإمكانها ضمان حضور الجماهير فقط ستستمر في استضافة فعاليات البطولة.

وبحسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية فإنه من المتوقع أن يوجد سفيرين في ميونيخ، الأربعاء في مواجهة بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا مبارياته الثلاث في دور المجموعات من البطولة القارية على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ، في مواجهة فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر أيام 15 و19 و23 يونيو المقبل.