الرياض.. إغلاق "عيادة أسنان" شهيرة بعد تعدٍّ على مفتشٍ وهروب ممارسيها

مديرها الإداري ادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته

أغلقت "صحة الرياض" مؤخرًا، مجمع عيادات أسنان يتبع لإحدى المجموعات الطبية الشهيرة تحفظيًّا، على إثر رصد عدد من المخالفات، والتعدي على أحد أعضاء لجنة الالتزام، وهروب ممارسيها الصحيين.

جاء ذلك بعد أن رصدت فِرَق الالتزام على المنشأة عددًا من المخالفات، تمثلت في تشغيل أطباء وتمريض لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة، وتظاهروا بأنهم مرضى؛ للتملص والهروب من فريق الالتزام، وكذلك التعدي على أحد أعضاء فريق الالتزام، وعدم وجود طبيب استشاري، أو نائب أول، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص، كما رفض المدير الإداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، وادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

ونوهت "صحة الرياض" بأن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، والتي يتم إغلاقها؛ وذلك لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام، وأن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة هو إجراء أولي احترازي للحفاظ على سلامة المرضى، وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.