"الحصيني": حالة مطرية نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة بالمملكة

أكد أن الكشاتة يحتاجون إلى الظل وقت الظهيرة يومي ‎الجمعة والسبت

توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني حالة جوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة، ولعلها تمهيد لحالة ممطرة أفضل.

وأوضح أن الأجواء المتوقعة نهاية هذا الأسبوع في عموم مناطق المملكة أجواء باردة ليلاً معتدلة نهاراً، عدا الساحل الغربي ستكون حارة نهاراً.

وأشار "الحصيني" إلى أن الكشاتة يحتاجون إلى الظل وقت الظهيرة يومي ‎الجمعة والسبت القادمين؛ لافتاً إلى أن المراصد تشير إلى نشاط في الرياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على عموم المناطق.

وتوقع أن تكون الرياح الجمعة 1443/7/17هـ رياحًا من خفيفة لمتوسطة وهبات شبه قوية تخف تدريجياً في المساء.

وأضاف: "من تعلق قلبه بالبر يخرج لكن ابتعد عن الأرض الرملية والتي قشرتها خفيفة بشرط لا يوجد لديك تحسس من تطاير الغبار "هذا يوم الجمعة" وفي المساء تخف سرعة الرياح".

ولفت إلى أن طقس السبت 17 رجب الجاري غير مناسب للكشتة في النهار، معللاً ذلك بأن الرياح المتوقعة رياح متوسطة مع هبات قوية وغبار على معظم مناطق المملكة، إلا أن يصرفها الله، وتخف سرعتها في المساء