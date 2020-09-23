"طراد باهبري": السعودية قِبلة المسلمين ودار السلام وخارطة المستقبل

قال رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري: إن المملكة العربية السعودية هي قِبلة المسلمين، ودار السلام، وخارطة المستقبل. مقدمًا التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.
وسأل "باهبري" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. مختتمًا تغريدته قائلاً: كل عام ووطني بخير.
هنأ القيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة
قال رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري: إن المملكة العربية السعودية هي قِبلة المسلمين، ودار السلام، وخارطة المستقبل. مقدمًا التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني للمملكة.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر بالتزامن مع الذكرى الـ 90 لتوحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.
وسأل "باهبري" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. مختتمًا تغريدته قائلاً: كل عام ووطني بخير.