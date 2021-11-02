"عبدالعزيز بن سعود": جامعة نايف العربية تبوأت موقعاً ريادياً على المستوى العربي والدولي

قال إنها حققت خلال 4 عقود إنجازات عديدة كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن جامعة نايف العربية حققت خلال أربعة عقود إنجازات عديدة كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ مشيراً بأنها استطاعت خلالها أن تتبوأ موقعاً ريادياً على المستوى العربي والدولي.

وأضاف: "‏أشكر شركاء الجامعة من المنظمات والهيئات والجامعات الدولية الذين شاركونا حفل التخرج، وأقدر لهم تعاونهم مع الجامعة الذي نتج عنه أكثر من 80 نشاطاً مشتركاً استفاد منه 8500 من منسوبي الأجهزة الأمنية العربية والدولية".

وكان وزير الداخلية هنأ اليوم 216 طالباً وطالبة تخرجوا من جامعة نايف العربية يمثلون تسع دول عربية، ليكونوا إضافة مهمة للقطاعات والأجهزة الأمنية، وتعزيزاً للعمل الأمني العربي المشترك.

