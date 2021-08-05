أمريكا تصعد مع الصين وتمنح لجوءًا مؤقتًا لمواطني هونج كونج

الآلاف يستفيدون من القرار

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الخميس"، تقديم لجوء مؤقت لمواطني هونج كونج الذين يواجهون تآكل حقوقهم وحرياتهم في المدينة بسبب الصين، وهي خطوة من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.

وذكر الرئيس جو بايدن في مرسوم وزعه البيت الأبيض، أن دعم الولايات المتحدة لشعب هونغ كونغ لن ينضب.

من جهتها أوضحت الإدارة الأميركية أن الآلاف سيستفيدون من هذا القرار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "الصين سببت الاضطراب لمؤسسات هونج كونج وقمعت حريات سكانها، مشيرًا إلى رسالة واضحة موجهة إلى النظام الصيني.

ويلزم النص الذي نشر الخميس سلطات الهجرة الأميركية منح مواطني هونج كونج المقيمين في الولايات المتحدة مهلة 18 شهرًا قبل إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة.