"الفيصل" يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

الأحد المقبل.. ونيابة عن خادم الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة يوم الأحد ١-١٢-١٤٤٢هـ، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرفة.

وسيتم التسليم -بإذن الله- بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هذه المناسبة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين، والكعبة المشرفة.



وقال الشيخ السديس: "منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- والكعبة المشرفة تحظى بعناية خاصة، وشهدت في هذا العهد المبارك مزيداً من الاهتمام والعناية".

وختم "السديس" حديثه سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم ومناسكهم، ويزيل هذا البلاء عن العالم أجمع.