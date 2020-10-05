المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً

تضمنت نشاطاً للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.