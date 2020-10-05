المدينة المنوّرة.. حالة أمطار وأتربة مثارة تستمر حتى 8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تضمنت نشاطاً للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.