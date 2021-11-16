جامعة المؤسس تعلن استقبال المقترحات البحثية للدورة السادسة لبوابة مكة للبحث والابتكار

يأتي ذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي؟"

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، استقبال المقترحات البحثية للدورة السادسة لبوابة مكة للبحث والابتكار في دورتها السادسة للعام 1443هـ، التي تقام برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي؟".

وتشتمل محاور النسخة الحالية على الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، صناعة السياحة: التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية، الاستدامة البيئية والرقمنة، الرقمنة في الطب والجراحة، وأخيراً الابتكار في رقمنة خدمات الحج والعمرة.

فيما حُدِّدت شروط المشاركة بالمقترحات البحثية بأن تكون الحدود المكانية للبحث في منطقة مكة المكرّمة، والالتزام بنموذج التقديم المعلن عنه بموقع عمادة البحث العلمي (dsr.kau.edu.sa)، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، وأيضاً الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، وتسليم نسخة إلكترونية على الرابط (https://science.makkah.kau.edu.sa)، وسيكون آخر موعد لاستقبال المشاركات بتاريخ 1 جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 2021م.