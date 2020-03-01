المملكة تبحث آفاق التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين

خلال لقاءٍ جمع وزير الخارجية مع السيد فيليبو غراندي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية فيليبو غراندي

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:17 PM

خلال لقاءٍ جمع وزير الخارجية مع السيد فيليبو غراندي

المملكة تبحث آفاق التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وتم خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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وزير الخارجية فيليبو غراندي

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