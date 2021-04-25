موجز "سبق": خادم الحرمين يكشف موقف المملكة من "المناخ".. وإحباط شحنات الفواكه اللبنانية المفخخة

الخطوط تكشف وضع "العشرين المحظورة".. ومكافحة الفساد تلاحق الفاسدين