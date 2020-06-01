"العميرة" يشكر القيادة لتمديد خدمته 4 سنوات

رفع المستشار في وزارة العدل، الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، لصدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته لأربعة سنوات.

وقال الشيخ العميره: أسأل الله أن يعينني على خدمة ديني، ثم مليكي ووطني، وأن أكون عند حسن ظن القيادة.