رئيس "السهي بصامطة" يكرم المشاركين بحفل اليوم الوطني

أكد أهمية دور الشباب في رقي وازدهار المركز

كرم رئيس مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة بالحد الجنوبي، عبدالله بن أحمد السهلي، الجهات الحكومية والأهلية واللجان المشاركة في حفل المركز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.



واستمع الجميع قبل التكريم لكلمة رئيس المركز، التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في حفل السهي.



وقال "السهلي": إن النجاح الذي حقَّقه مركز السهي في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، أبهر الجميع، بل لقي استحسان جميع الأهالي؛ حيث كان ثمرة جهود جماعية توجها أعضاء الجهات الحكومية والأهلية المشاركة واللجان العاملة في احتفال الأهالي باليوم الوطني.



وأضاف "السهلي" أن ما قدموه من جهود دليل واضح على الإحساس بالمسؤولية الوطنية الصادقة، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح فعاليات احتفاء المركز بهذه المناسبة الغالية على الجميع.



واختتم كلمته على أهمية دور الشباب من أبناء المركز للمساهمة في خدمة الوطن وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.



وقدَّم السهلي شهادات الشكر لجميع المشاركين، وتمنَّى لهم المزيد من التوفيق.



شهد التكريم مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام أبو ذياب، وعدد من المسؤولين.