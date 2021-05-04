"الصحة": تسجيل 999 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1005 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 421300 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1005 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 404,707 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7006 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9587 والحالات الحرجة 1356 حالة.