





0

قال: للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.. لدينا إدارة معنية بهذه الخدمات

"غلام" يدعو الجهات المعنية إلى تعاون أوسع مع "الأرصاد" قبل اختيار مواعيد فعالياتهم

484

أكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن المركز يمتلك إدارة معنية بخدمات معلومات الأرصاد الخاصة.

ولفت غلام في تغريدة على حساب المركز بتويتر إلى تطلع الجميع إلى تعاون أوسع ومثمر مع الجهات المعنية بالفعاليات، لتمكينهم من اختيار المواعيد المناسبة لإقامة الأنشطة بالتعاون مع الجهة الوطنية المعنية بالأرصاد للاستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.