طلاب سعوديون يطلقون "زادك الله خيراً يا وطن" في اليوم الوطني

المبادرة لإبراز الإرث الثقافي لفنون الطهي المحلي:

يجتمع 25 طالباً وطالبة من الطهاة الأكاديميين السعوديين بالمنطقة الشرقية لإطلاق مبادرتهم الوطنية تحت شعار "زادك الله خيراً يا وطن"، والهادفة لإبراز الإرث الثقافي والتنوع في فنون الطهي مع المحافظة على المعايير الصحية، وذلك بتنظيم من أكاديمية زادك لفنون الطهي بالخبر؛ احتفالاً بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة أكاديمية زادك، رانيه المعلا، حرصهم في الأكاديمية غير الربحية على تفعيل دورهم في المناسبات الاجتماعية والوطنية من خلال إثراء المحتوى الثقافي وترسيخ الإرث العظيم للمطبخ السعودي، مبينة أن المبادرة جاءت تحت شعار "زادك الله خيراً يا وطن" احتفالاً بذكرى اليوم الوطني التسعين بهدف تسليط الضوء على فنون الطهي وتعريف المجتمع على ثقافات المطبخ المحلي بمختلف مناطق المملكة بما ينعكس إيجاباً على دعم الطهاة السعوديين واكتشاف مواهبهم.

وأوضحت "المعلا" أن مبادرة "لقمة على الماشي" ستفتح أبوابها للأفراد والعائلات الشغوفين لتذوق الطعام السعودي التقليدي بأسلوب معاصر من خلال زيارة الأكاديمية الثلاثاء وكذلك الأربعاء الموافق لليوم الوطني، منوهة بتنظيم برنامج مميز يتضمن ست محطات يتنقل بينها الزوار (12 فرداً لكل مجموعة) وفق إجراءات احترازية والتزام بالتباعد الجسدي، حيث يتم تنسيق جولة لكل مجموعة للاستمتاع بتجربة تذوق ومشاهدة فريدة من نوعها يصاحبها معزوفات موسيقية ولوحات فنية وطنية.

وأشارت "المعلا" بأن تلك المبادرة الوطنية يشارك بها 25 طالباً وطالبة من الطهاة الأكاديميين السعوديين الذين يساهمون في نقل ثقافة المملكة للعالم بكل جودة واحترافية، ويقدمون المطبخ المحلي بنكهات الماضي وابتكارات الحاضر وفق معايير صحية، مؤكدة سعي الأكاديمية لدعم الشباب والفتيات المتميزين في الطهي من خلال إدراجهم في برامج تدريبية تساهم في تطويرهم واكتشاف المواهب السعودية بهذا المجال الثقافي الذي يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030 وبرامج دعم الشباب.