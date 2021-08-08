لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي

قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.


وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.

0

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:37 PM

لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

2 1,255

قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.


وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021