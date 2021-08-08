لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي

قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.
وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.
قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.
وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.