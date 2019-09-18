في اتصال هاتفي بولي العهد.. "بوتين" يعبر عن قلقه إزاء "هجومي أرامكو"

"الكرملين": تطرقا إلى المستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير

أكد "الكرملين"، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثا الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو.

وقال "الكرملين": عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.

ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد تطرقت المباحثات إلى المستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو".