طعن خطيب جامع في النماص قبل صعوده على منبر الجمعة

المصلون سيطروا على الجاني وجرى تسليمه للجهات الأمنية

تعرَّض إمام أحد جوامع النماص، الشيخ علي حسن آل الشيخ، قبل الصعود لمنبر الجمعة اليوم للطعن داخل الجامع؛ ونُقل لمستشفى النماص العام. علمًا بأن الإمام خمسيني، وقضى أكثر من 20 عامًا إمامًا وخطيبًا للجامع.

وقال لـ "سبق" مدير فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة النماص، الشيخ عبدالله ناصر: "سارع الجماعة لتخليص الخطيب من المعتدي الأربعيني الذي باغته قبل صعوده للمنبر من الباب الأمامي، وسدد له طعنة قريبة من الكتف، وسُلم الجاني للجهات الأمنية".

بدوره، قال خطيب جامع آل زينب بالنماص، الشيخ علي حسن آل الشيخ، لـ"سبق": "أثناء جلوسي في الجامع قبل صعود المنبر باغتني الرجل بطعنة؛ فهرع الرجال القريبون للسيطرة عليه، وتخليصي منه، ونقلي للمستشفى".

وأضاف: "ليس بيني وبين الرجل أي خلافات على الإطلاق، ولا أعلم سبب هجومه المباغت، ولكن حتمًا سيكون الخبر اليقين لدى الجهات الأمنية التي تولت القضية".

وبادر محافظ النماص وعدد من مسؤولي النماص بزيارة آل الشيخ في المستشفى للاطمئنان عليه.