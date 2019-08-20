على خطى السعودية.. مصر تعلن الحرب على الفساد وتسقط رموزه

"الرقابة الإدارية" ألقت القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

في خطوة مماثلة لما تتخذه السعودية من إجراءات بإعلانها الحرب على الفساد؛ كشفت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، أن جهاز الرقابة الإدارية ألقى القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، على خلفية اتهامه بقضية رشوة وفساد.



وحول هذا الموضوع قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز": إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على الأمين العام للمجلس أحمد سليم، داخل مكتبه، الثلاثاء، بتهمة الفساد والتكسب من المنصب.



وأضاف مكرم في تصريحات صحفية: "الحقيقة كانت تحوم شبهات الرشوة حوله منذ فترة، وأنا على علم بالموضوع منذ شهرين".