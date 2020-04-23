رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك.. و"الأرصاد" تنبه

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.


وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 12:30 PM

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساء

رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك.. و"الأرصاد" تنبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.


وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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