بالتزكية.. سلمان آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2023

اختتمت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اجتماعها التاسع والعشرين يوم السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري.

وجاءت نتائح الانتخابات وفق التالي:

- رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم:

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (البحرين)، وذلك بعد انسحاب بقية المرشحين.

- أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم:

محفوظة أكثر كيرون (بنغلاديش).

سعود عبدالعزيز المهندي (قطر).

برافول باتيل (الهند).

ماريانو أرانيتا جونيور (الفلبين).

الدكتور دو زهاوكاي (الصين).

كوزو تاشيما (اليابان).

- نواب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

(غرب آسيا)

سعود عبدالعزيز المهندي (قطر).

(الوسط)

مهدي تاج (إيران).

(الجنوب)

مخدوم سيد فيصل صالح حيات (باكستان).

(آسيان)

زاو زاو (ميانمار).

(الشرق)

غانباتار امغالانباتار (منغوليا).

