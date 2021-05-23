أمانة المدينة المنوّرة تنفذ أعمال الصيانة الدورية والنظافة في عدة مواقع

صيانة وقائية للشبكات ورفع 75 طناً من المخلفات وتعقيم 82 مرفقاً

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة خلال الأسبوع الماضي، أعمال الصيانة الدورية لشبكة تصريف مياه الأمطار وصيانة وتشغيل وتعقيم مرافق دورات المياه في عدة مواقع بالمدينة المنوّرة.

وشملت الأعمال صيانة وقائية للشبكات بطول 10300 متر و115 غرفة تفتيش ورفع 75 طناً من المخلفات، إضافة إلى تعقيم 82 مرفقاً لدورات المياه.