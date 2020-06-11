من الأحد القادم.. جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح القبول لبرامج الماجستير

لعدد من التخصصات وعبر مجموعة من الشروط المعلنة عبر البوابة الإلكترونية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير "برسوم دراسية" للعام الجامعي 1441- 1442هـ لعدد من التخصصات ابتداءً من يوم الأحد القادم حتى تاريخ 4 ذي القعدة عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن البرامج المتاحة هي ماجستير العلوم في الفيزياء، وماجستير الآداب في تقنيات التعليم، وماجستير الآداب في اللغة العربية، وماجستير الآداب في مناهج وطرق التدريس، معلنةً كل الشروط والتفاصيل عبر البوابة الإلكترونية.