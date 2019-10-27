غرف مرضى "ملكية الجبيل" بلا مياه 3 أيام .. و"الصحية" تعتذر: عطل مفاجئ

قالت: لا يزال العمل جارياً لإعادة كفاءة الضخ لبقية المرافق خلال الـ 48 ساعة القادمة

تذمر عدد من مستفيدي مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية بسبب انقطاع الماء عن غرف المرضى؛ حيث أكد عدد من المستفيدين أن معاناتهم مع انقطاع المياه بمرافق المستشفى تدخل يومها الثالث على التوالي؛ حيث تعود لساعات محدودة ثم تعاود الانقطاع مما أدى لانخفاض مستوى النظافة في دورات المياه وبعض غرف المستشفى.

من جانبها، اعتذرت إدارة الخدمات الصحية التابعة للهيئة الملكية بالجبيل للمستفيدين عن الانقطاع الذي وصفته بالمفاجئ.

وأكدت أن فريق الصيانة يعمل لإصلاح العطل الذي حدث بعد الصيانة الدورية لأحد أنابيب الضخ الرئيسة، وباشر فريق الطوارئ الحدث منذ الساعات الأولى حيث تمت إعادة الضخ لغرف المستفيدين، فيما لا يزال العمل جارياً لإعادة كفاءة الضخ لبقية المرافق خلال الـ 48 ساعة القادمة.