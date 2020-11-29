منصور بن محمد يتابع ميدانيًّا تأثير الحالة المطرية في حفر الباطن

وجَّه مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية بالوقوف على المواقع المتضررة

تابع محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، ميدانيًّا أمس واليوم تأثير الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، يرافقه أمين أمانة حفر الباطن، ومديرو الشرطة والدفاع المدني والمرور.

وتجوَّل الأمير منصور بن محمد على مشاريع السيول، وهي مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة في الطرق الرئيسية وأماكن تجمع المياه وبعض المواقع في الأحياء القديمة، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي، وقام بالاطمئنان على سير الحركة المرورية.

كما تجوَّل محافظ حفر الباطن في مركز الصفيري، واستمع لطلبات الأهالي بعد الحالة المطرية التي هطلت على المركز البارحة. واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح مفصل من سعادة أمين المحافظة، المهندس خلف العتيبي، الذي أوضح الجهود التي تبذلها الأمانة في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع.

ووجَّه الأمير منصور بن محمد مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية في المحافظة بالوقوف على المواقع المتضررة من جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، ومتابعة سير العمل.

ودعا محافظ حفر الباطن للتنسيق فيما بينهم، ورفع تقارير شاملة عن الحالة وما تأثرت به المحافظة، والاحتياجات المطلوب توفيرها بشكل عاجل؛ ليتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة.



