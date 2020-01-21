ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان

تناول أوجه العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.