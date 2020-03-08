الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا " في بيت لحم إلى 19 شخصًا

بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء اليوم ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصًا لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الإنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين

3

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 01:35 AM

بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء اليوم ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا " في بيت لحم إلى 19 شخصًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

0 3,995

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصًا لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الإنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020