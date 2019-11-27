مكة.. طالبٌ يُنقذ زميله من الاختناق بـ"مصاص" فتُكَرّمه مدرسته

إدارة التعليم قدّمت له الشكر بحضور مدير الصحة المدرسية بالمنطقة

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة مدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب الابتدائية، وبالاشتراك مع ولي أمر الطالب راشد الحارثي؛ الطالب علي نايف الكعبي بالصف الرابع الابتدائي، الذي تمكّن من إنقاذ زميله الطالب راشد الحارثي بعد تعرضه لاختناق نتيجة بلعه لـ"حلاوة مصاص" أحضرها معه من منزله.

وحضر التكريم مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم مكة المكرمة محمد الصليمي، مقدمًا الشكر للطالب؛ نظير قيامه بهذا العمل البطولي أثناء صعود الطلاب من حصة البدنية.

وكان الطالب "علي" قد قام بعملية الإنقاذ بصورة صحيحة، ووفق ما هو متبع في مثل هذه الحالات.