"هيبة وطن" ضمن ديوانية "تعليم صبيا" الثانية

بمشاركة أكثر من 700 من القطاعات العسكرية والمدنية

برعاية محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، وبحضور مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي، وما يزيد على 700 مشارك ومشاركة من القيادات العسكرية والأمنية والتربوية، أقامت إدارة تعليم صبيا صباح اليوم ديوانية وطنية بعنوان (هيبة وطن)، استضافت من خلالها الإدارة اللواء طيار ركن عبدالله بن غانم القحطاني، الباحث في مجال الدراسات العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان "وإن عصفت ماضون". عقب ذلك رحب ضيف الديوانية بمحافظ صبيا والضيوف متحدثًا عن أهمية وطن الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأرض المقدسات والسلام، ووطن الأمن والإيمان.

واستعرض اللواء القحطاني التضحيات والجهود العظيمة التي بذلها البطل والملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - حتى بنى لنا دولة تهابها الدول، ووطنًا ليس له مثيل.

وأشاد اللواء القحطاني بما تشهده بلادنا الغالية من تطور ونمو ونهضة تنموية في المجالات كافة في هذا العهد السعودي الزاهر الزاخر بالعطاء والنماء، والمبني على كتاب الله وسُنة رسوله الكريم.

كما استعرض جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في بناء وتنمية الوطن الغالي، ورفع شأنه بين الأمم. مشيرًا إلى ما يتعرض له الوطن الغالي من مؤامرات من قِبل دول وأطراف معادية للدين وللوطن وللقيادة الرشيدة بدافع الحقد والحسد. مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين المواطن والقيادة، الذي سيفشل كل مخططات ومؤامرات أعداء الوطن بإذن الله تعالى. مهيبًا بجميع فئات وشرائح المجتمع السعودي للدفاع عن الوطن الغالي، كل في موقعه، المدني أو العسكري؛ وذلك للحفاظ على مكتسبات الوطن التنموية.

وتحدث اللواء القحطاني عن عدد من الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين بهدف رفع الوعي لدى المجتمع بالأخطار التي يواجهها الوطن الغالي، والمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضده، مؤكدًا مواجهتها بالوعي والتكاتف والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية كافة من جميع شرائح وأطياف المجتمع السعودي المخلص والوفي لدينه وقيادته.

وأضاف القحطاني بأن وطن الحرمين الشريفين وطن استثنائي، يستحق الدفاع عنه بالأرواح والأموال والأولاد.. وكلنا فداء للوطن الغالي. واصفًا عاصفة الحزم بأنها جاءت في الوقت المناسب، مشيدًا بجهود قواتنا المسلحة الشجاعة التي استطاعت - بفضل الله - رد كل اعتداء.

وأردف القحطاني بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان استطاع بحكمته وحنكته وشجاعته، وجهود رجاله الأبطال، دحر وهزيمة أولئك المتآمرين على أمن الوطن والمواطنين، يسنده في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورجال القوات المسلحة، ومنسوبو الأمنالعام كافة، والمواطنون المخلصون بفئاتهم كافة الذين قدَّموا أرواحهم وأبناءهم شهداء فداء للدين، وللوطن المقدس، وقيادته الغالية.

ونوه بما قدمته بلادنا من مساعدات إنسانية للعالم كله بمئات المليارات من الدولارات، ولم تبخل على محتاج، ولم تتوانَ عن مساعدة أشقائها وأصدقائها عند حدوث النكبات دون مَنّ، بل ابتغاء الأجر والثواب من الله، ولما يقع على عاتقها من مسؤولية تجاه العالم العربي والإسلامي والدولي بحكم موقعها من العالم الإسلامي.

وشملت محاور الديوانية عددًا من المحاور، منها: وطن الولاء والانتماء، ووطن الحزم والعزم، وغيرهما من المحاور المهمة.

وفي الختام قام محافظ صبيا ومدير التعليم بتكريم ضيف الديوانية، وتقديم درع تذكارية لمحافظ صبيا بهذه المناسبة.