الأجل سبق التحويل .. أسرة شيخ "حواتمة الليث" تعلن وفاته

فيما تقرّرت الصلاة على الفقيد بعد فجر يوم غد في جامع التركي

أعلنت أسرة شيخ قبيلة الحواتمة بمركز الشواق بمحافظة الليث، الشيخ بداح بن زاهر الحاتمي؛ البالغ من العمر 88 عاماً، وفاته -قبل قليل- داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من جرّاء المرض الذي ألمّ به، وألزمه العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

وتقررت الصلاة على الفقيد بعد صلاة الفجر من يوم غد الإثنين بجامع التركي بالشاقة الشمالية بالليث.

وكانت "سبق" قد نشرت، صباح اليوم، مناشدة ذويه، في خبر تحت عنوان: "توقف قلبه مرات .. شيخ حواتمة الليث على السرير الأبيض وذووه يناشدون"؛ جاء فيه أن الشيخ بداح بن زاهر الحاتمي؛ شيخ قبيلة الحواتمة، بمركز الشواق بمحافظة الليث، يرقد في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وسط مناشدات ذويه بتحويله ونقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة.

وبحسب ذويه؛ فإن "بداح"؛ البالغ من العمر 88 عاماً، تعرَّض لوعكة صحية قبل خمسة أيام دخل على أثرها مستشفى الليث العام؛ ونظراً لحالته تمّ نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وأشاروا، حينها، إلى أنه يعاني ضعفاً في عضلة القلب، وتوقف قلبه مرات، وهو في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل، قبل أن يعلنوا -قبل قليل- وفاته متأثراً بالمرض.