لا وفيات منذ 4 أيام.. "كورونا" تتراجع في مكة والأرقام كاشفة

فيما وصلت الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى 2260 حالة

تشهد مكة المكرّمة انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وسجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة؛ 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 166 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة منذ أربعة أيام.

في المقابل؛ انخفضت الحالات النشطة التي لاتزال تحمل الفيروس في مكة المكرّمة، لتصل إلى 2260 حالة.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 12:47 PM

فيما وصلت الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى 2260 حالة

لا وفيات منذ 4 أيام.. "كورونا" تتراجع في مكة والأرقام كاشفة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تشهد مكة المكرّمة انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وسجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة؛ 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 166 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة منذ أربعة أيام.

في المقابل؛ انخفضت الحالات النشطة التي لاتزال تحمل الفيروس في مكة المكرّمة، لتصل إلى 2260 حالة.

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فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

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