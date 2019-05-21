وزارة الصحة تحدد 6 خطوات للإقلاع عن التدخين

دعت الراغبين في الحصول على المساعدة الاتصال بـ 937

أوضحت وزارة الصحة أن هناك 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بشكل متسلسل، وهي: اتخاذ القرار بداية من يوم محدد، وتحديد موعد آخر سيجارة، وكذلك استشارة الطبيب عن خطة الإقلاع، وأيضاً ممارسة الرياضة لتخفيف الضغوط، بالإضافة إلى تجديد الحياة ببداية عادة صحية معينة، وأيضاً توقع التحديات والاستمرار دون يأس.

ودعت "الصحة" الراغبين في الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين الاتصال بمركز صحة 937 لحجز موعد في أقرب عيادة منه.

يُذكر أن "الصحة" واصلت حملتها التوعوية لمكافحة التدخين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ, ونشرت عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو توعوياً يبين مخاطر التدخين على صحة الإنسان تحت هاشتاق # مرت كأنها ثواني، داعية إلى الاتصال على مركز صحة 937 لحجز موعد للإقلاع عن التدخين.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى إصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.

كما فعّلت "الصحة" أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين التي تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.