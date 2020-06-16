تشمل الطرق السريعة.. أتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة جدة، والليث، والقنفذة، وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.