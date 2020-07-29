الرياض.. إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة خلال ٧ أيام

الأمانة: ٢٦ ألف جولة للتحقق من الالتزام بالضوابط

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة خلال ٧ أيام.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر قائلة: تم إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة للأنظمة خلال ٧ أيام.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض ينفّذون ٢٦ ألف جولة رقابية للتحقق من الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية.

أمانة الرياض الرياض

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 10:35 AM

الأمانة: ٢٦ ألف جولة للتحقق من الالتزام بالضوابط

الرياض.. إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة خلال ٧ أيام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة خلال ٧ أيام.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر قائلة: تم إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة للأنظمة خلال ٧ أيام.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض ينفّذون ٢٦ ألف جولة رقابية للتحقق من الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية.

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