الرياض.. إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة خلال ٧ أيام

الأمانة: ٢٦ ألف جولة للتحقق من الالتزام بالضوابط

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة خلال ٧ أيام.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر قائلة: تم إغلاق ٦٢٣ منشأة مخالفة للأنظمة خلال ٧ أيام.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض ينفّذون ٢٦ ألف جولة رقابية للتحقق من الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية.