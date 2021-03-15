"الوطني للأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهراً.