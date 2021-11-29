"الناصر": سنكون ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري

بعد إطلاق تطوير حقل الجافورة.. توقعات بوصول الإنتاج لملياريْ قدم يوميًّا

أعرب رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، عن توقعه بالوصول إلى مرتبة "ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد الجاري"، مشيرًا إلى أن حقل الجافورة سينتج قرابة ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 2030.

وذكر "الناصر" أن تطوير حقل الجافورة سيغني المملكة عن حرق نصف مليون برميل يوميا في توليد الكهرباء.

وأرست أرامكو عقوداً لتطوير حقل الجافورة على شلمبرجيه وهاليبرتون.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف أن مشروع تطوير حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من خمسة إلى ستة مليارات ريال.

ويمتد حوض الجافورة على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع، وتقدر موارد الغاز فيه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة.

جدير بالذكر أن حفل بدء أعمال تطوير حقل الجافورة غير التقليدي التابع لأرامكو السعودية انطلق في الظهران، علماً أن الحقل يعد أكبر حقل غاز غير مصاحب في المملكة. وتهدف أعمال التطوير في هذا الحقل لتوسيع المحفظة المتكاملة لأعمال الغاز في أرامكو السعودية.

ومن المتوقع أن يحوي حقل الجافورة، وهو من الأكبر في العالم، على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتتوقع أرامكو بدء الإنتاج في 2024.