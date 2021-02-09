حالة تشمل 15 محافظة.. أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

"الوطني للأرصاد": تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.