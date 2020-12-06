متحدث "الصحة": المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.. الإعلان قريباً عن آلية التسجيل

قال: السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح #كورونا، كاشفاً أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا.

وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ لقاح #كورونا.. وحريصون على التأكد من مأمونية اللقاح.

وقال خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: بحمد الله أصبحت المملكة من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا، ونوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.