"المطرفي" ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الجندي العصيمي

تُوفي إثر حادث مروري بطريق السيل

نقلَ مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، اللواء سالم المطرفي؛ تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لأسرة الجندي أول "عيد عبدالله مبارك العصيمي"؛ أحد أفراد مدني محافظة جدة، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان الجندي "العصيمي"؛ قد تعرّض لحادث مروري، صباح أمس، بطريق السيل، تُوفي على أثره.